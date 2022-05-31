В Саратове мужчина на Lexus сбил 12-летнего мальчика на переходе

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 30 мая, в Кировском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадал мальчик. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 16:45 напротив дома № 6 «б» на улице Высокая. 63-летний мужчина на автомобиле Lexus рх 350 сбил пешехода 12-летнего мальчика.

В результате ДТП пешеход был доставлен в больницу.

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