Володин: недостроенные дома надо завершить ради детей-сирот и многодетных

Володин о строительстве

Вячеслав Володин рассказал, что недостроенные дома в Саратовской области нужно сдавать и передавать квартиры детям-сиротам и многодетным. Об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

- Благодаря Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства регион получил права на достройку четырех долгостроев. Квартиры в них должны быть переданы детям-сиротам и многодетным.

- Нужно как можно больше таких домов достроить и выделить в них квартиры тем категориям граждан, которые имеют право на получение жилья, - отметил Володин.

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