Фото: ПривЖД

В Саратовской области изменят расписание электричек. Об этом информирует пресс-служба ПривЖД.

В связи с капитальным ремонтом пути перегона Сухой Карабулак-Казаковка Приволжская Железная Дорога временно изменит расписание пригородных поездов

С 4 июня по 8 июня изменяется расписание четырех электричек:

- № 6165 Саратов-1-Сенная отправление со ст. Саратов-1 в 17:46 следует согласно действующего расписания до ст. Сухой Карабулак, далее Казаковка, о.п. Медянниково, о.п.191| км, о.п. 173 км, и прибытие на ст. Сенная в 20:28 с отклонением от расписания + 5 минут;

- № 6114 Сенная-Балаково отправление со ст. Сенная в 20:38 с отклонением от расписания + 4 минуты, далее по маршруту следования и прибытие на ст. Балаково в 22:00 с отклонением от расписания + 4 минуты;

с 5 по 8 июня:

- № 6113 Балаково-Сенная отправление со ст. Балаково в 05:28 с отклонением от расписания + 14 минут, далее по маршруту следования и прибытие на ст. Сенная в 06:51 с отклонением от расписания + 14 минут;

- № 6166 Сенная-Саратов-1 отправление со ст. Сенная в 07:01 с отклонением от расписания + 16 минут до ст. Сухой Карабулак, далее по маршруту следования и прибытие на ст. Саратов-1 в 09:47 с отклонением от расписания + 21 минута.

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