Последний день весны в Саратове будет теплым

Сегодня, 31 мая, в Саратовской области будет по-летнему тепло и почти безоблачно. Такой прогноз дают специалисты Приволжского УГМС.

В Саратове температура колеблется от +14 с утра до +22 градусов днем. На небе легкие облака. Дует легкий ветер восточной четверти, отдельные порывы которого достигают 9 м/с.

В Саратовской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура утром колеблется от 8 до 13 градусов, а днем от 22 до 27 градусов. Ветер дует северо-восточный, местами порывы доходят до 14 м/с.

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