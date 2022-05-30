Оперативное совещание в Администрации города Саратова

Михаил Исаев уволил замглавы администрации Волжского района. Об этом стало известно из телеграм-канала главы города.

Сегодня, 30 мая, в мэрии Саратова прошло оперативное совещание. Мэр озвучил ряд поручений, большинство из них касались благоустройства Саратова.

В частности, Исаев поручил ускорить темпы работы по ремонту тротуаров, дорог и дворов, дабы успеть все за летний период. Напомнил мэр и о том, что сегодня последний день голосования по отбору территорий для благоустройства на следующий год. По предварительным подсчетам, уже 120 тысяч саратовцев отдали свои голоса.

Затем Михаил Исаев объявил об увольнении Алексея Кузнецова.

— В связи с систематическим недобросовестным исполнением обязанностей потребовал отстранить от должности заместителя главы администрации Волжского района по благоустройству Алексея Кузнецова, - сообщает глава города.

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