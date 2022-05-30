Саратовский мост обещают отремонтировать

Фото: Правительство области

Объявлены конкурсы на ремонт двух саратовских мостов. Об это сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Выполнять работы на объектах будут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Речь идет о мостах «Саратов - Энгельс» и через Глебучев овраг.

На мосту через Глебучев овраг необходимо будет отремонтировать пролетные строения, восстановить защитный слой железобетонных конструкций, заменить перила и т.д. В этом году ремонт будет вестись снизу моста, поэтому перекрывать движение не планируется.

На мосту «Саратов - Энгельс» продолжаются работы, предусмотренные контрактом 2021 г. - ремонт пролетных строений и опор моста. Кроме того, будут устроены новые смотровые ходы для обследования снизу конструкции пролетных строений. Сейчас доступ туда осложнен. Сделать это пока специалисты могут либо с воды, либо с помощью альпинистов.

Ранее глава региона Роман Бусаргин потребовал, чтобы аукционы на ремонт мостов были объявлены до начала летнего сезона.

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