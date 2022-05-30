Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Новые Бурасы местного жителя зарубили и закопали в погребе. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

27 мая сотрудники полиции получили сообщение об исчезновении 52-летнего мужчины в Новых Бурасах. Сегодня, 30 мая, в погребе на территории двора одного из домов по улице Радищева обнаружили труп мужчины с рубленой раной на голове. Тело погибшего было присыпано землей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый устанавливается.

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