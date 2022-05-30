Фото: Википедия

На Кумысной поляне саратовцы встретили редкую рептилию. Подписчики паблика «Кумыска Онлайн» рассказали саратовцам о встрече с безногой ящерицей.

Веретеница ломкая, или медяница - единственный вид безногих ящериц, обитающих в Саратовской области. Вид занесен в Красную книгу Саратовской области. Редко животное, которое часто путают со змеей не представляет опасности для человека. Особенностью ее является то, что она, передвигаясь боком, застревает в определенных почвах.

В комментариях один из пользователей рассказал, как помогал выбраться редкой ящерице с неудобной для нее песчаной почвы

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