Николай Панков: патриотический подъем «омолодил» участников нашего голосования

Объявление итогов предварительного голосования

Сегодня, 30 мая, в пресс-центре «Единой России» были объявлены итоги предварительного голосования перед выборами в Саратовскую областную думу. Одним из поднятых вопросов оказалось участие молодых людей в голосовании фракции. Напомним, таких оказалось почти 30 процентов.

- Мы очень много проводим молодежных форумов и спортивных соревнований. Соответственно молодые люди стали активнее интересоваться политикой, захотели не оставаться в стороне от тех процессов, которые напрямую влияют на будущее нашей страны, - заявил представитель фракции, призер олимпийских игр Сергей Улегин. Его точку зрения поддержал Николай Панков.

- У нас сеть ряд проектов, которые работу с молодежью. Активное участие в предварительном голосовании приняли и волонтеры, и «Молодая гвардия». Патриотический подъем, который мы наблюдаем сегодня в стране, «омолодил» участников нашего голосования, - заявил парламентарий.

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