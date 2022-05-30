Фото: министерство информации и печати области

Химическая промышленность Саратовской области в полтора раза увеличила объем производства. Об этом сообщает министерство информации и печати региона.

За январь–апрель 2022 года предприятия химической промышленности Саратовской области реализовали продукции на 63,3 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В топ-5 лидеров по объему товарного производства по итогам 4 месяцев вошли:

—Балаковский филиал АО «Апатит»

—ООО «Саратоворгсинтез»

—ООО «НПП «Полипластик»

—филиал ООО «Хенкель Рус»

—ПАО «Балаковорезинотехника»

Это производители минеральных удобрений и кормовых фосфатов, органических химических веществ, синтетических моющих средств, резинотехнических и пластмассовых изделий.

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