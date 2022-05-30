Фото: министерство информации и печати области
Химическая промышленность Саратовской области в полтора раза увеличила объем производства. Об этом сообщает министерство информации и печати региона.
За январь–апрель 2022 года предприятия химической промышленности Саратовской области реализовали продукции на 63,3 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В топ-5 лидеров по объему товарного производства по итогам 4 месяцев вошли:
—Балаковский филиал АО «Апатит»
—ООО «Саратоворгсинтез»
—ООО «НПП «Полипластик»
—филиал ООО «Хенкель Рус»
—ПАО «Балаковорезинотехника»
Это производители минеральных удобрений и кормовых фосфатов, органических химических веществ, синтетических моющих средств, резинотехнических и пластмассовых изделий.
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