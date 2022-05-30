Фото: Архив КП

В Балашове председатель комитета по ЖКХ заплатит 20 тысяч штрафа. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратурой города Балашова установлено, что в марте 2022 года председателем комитета по ЖКХ администрации Балашовского района были направлены 158 тысяч рублей из областного бюджета на оплату услуг по отлову и содержанию бродячих собак.

Услуги были оказаны с 19 по 31 марта и, согласно договору, в перечне услуг было прописано отлов и содержание животных в течение 16 дней. Указанный период включает в себя лишь 12 дней, и прокуратура возбудило административное дело в связи с нецелевым расходованием бюджетных средств.

Суд назначил председателю комитета по ЖКХ штраф в 20 тысяч рублей.

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