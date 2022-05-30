Николай Панков: на предварительное голосование подали заявки люди самых разных профессий

Николай Панков 30.05.2022

Сегодня, 30 мая, в пресс-центре «Единой России» были объявлены итоги предварительного голосования перед выборами в Саратовскую областную думу. На вопросы журналистов ответили депутат Госдумы Николай Панков, первый зампред регионального парламента Алексей Антонов, участница предварительного голосования и главный врач Саратовской областной больницы Елена Стифорова и призер олимпийских игр Сергей Улегин. Следует отметить, что вопросов было много: пресс-конференции ЕР могут свободно посещать в том числе и представители оппозиционных изданий, и пресс-служб других фракций.

Из 40 депутатов областной думы можно по партийным спискам проводить 10 человек, а по одномандатным округам – еще 30. Мы приняли схему из 8 региональных групп. Конкуренция на одно место составила порядка 8 человек. О возглавивших их кандидатах можно узнать по ссылке. Все данные по голосованию лежат в свободном доступе, никаких жалоб и оспариваний не поступало.

- Никаких задач по процентной явке мы не ставили, голосование было максимально открытым. Единственным ограничением был запрет на участие со стороны людей с судимостью, даже с погашенной. Все-таки в партии жесткие требования к кандидатам, - отметил Николай Панков.

Всего на предварительное голосование было подано более 300 заявок. Молодежи до 35 лет оказалось 28 процентов, средний возраст участников составил 36 лет. Мужчин и женщин среди них было почти поровну.

- Среди участников праймериз были и беспартийные, устав «Единой России» это позволяет. Всего таких оказался 51 человек. На голосование подали заявки представители самых разных сфер деятельности: предприниматели, бюджетники, общественники. Мы дали широкий спектр возможностей для участников, - подчеркнул Панков.

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