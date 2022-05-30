Министерство культуры Саратовской области. Фото: 2gis

В Саратовской области объединяются минкульт и комитет по туризму. Об этом сегодня на постоянно действующем совещании сообщил своим подчиненным врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

Сегодня, 30 мая, Роман Бусаргин сообщил об объединении ведомств путем реорганизации. Напомним, что должность главы комитета по туризму занимает Виктория Бородянская, а министерство культуры Саратовской области возглавляет Наталья Щелканова.

Кто будет руководить объединенным ведомством - пока не сообщается.

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