Пьяных пообещал решить проблему с бродячими собаками

Фото: Дмитрий Владимиров

Сегодня, 30 мая, в пресс-центре «Комсомольской Правды-Саратов» состоялась встреча с координатором Саратовского регионального отделения партии ЛДПР Дмитрием Пьяных. В числе прочих тем корреспонденты затронули вопрос о работе мобильных приемных районах области.

— Абсолютно везде одно и тоже-ЖКХ, здравоохранение, пенсии. Касательно пенсий - если говорить о реальных вещах ЛДПР говорили уже о том, что надо индексировать пенсии работающим пенсионерам. Много было обращений в пресс-автобус по поводу регоператоров управления отходами. Полагаю, на ближайших выборах это станет одним их основополагающих пунктов программы многих партий. Проблемы есть, и они никуда не деваются. Вывоз мусора, проблема с бродячими собаками никуда не ушла. В поселке Мясокомбинат Энгельсского района, люди открыто говорят что проблема должна быть решена как угодно, «жизнь человека нам дороже собаки». Людей довели до крайности, раз такие мысли приходят в голову — констатировал Пьяных.

Журналисты попросили координатора ЛДПР уточнить о степени радикальности методов борьбы с бродячими животными, ведь его коллеги из других фракций предлагали кардинальные методы вплоть до отстрела.

— Позиция нашей фракции-проблему надо решать, учитывая мнение всех. Мы не можем не уважать тех, кто выступает за гуманное обращение. Партия голосовала за ответственное обращение с животными. Но, понимаете, мы говорим-говорим, а случаи, когда собаки загрызают людей-они есть. И об этом надо открыто говорить. Те механизмы которые используются, их недостаточно для решения проблем. Все конечно опять упирается в деньги. Когда регион значительную часть денег отдает по долгам, по кредитам, денег не будет хватать на ряд вопросов, — высказался Пьяных.

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