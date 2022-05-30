Дмитрий Пьяных: на посту губернатора, надо быть и хозяйственником, и политиком

Фото: Дмитрий Владимиров

Сегодня, 30 мая, в пресс-центре «Комсомольской Правды-Саратов» состоялась встреча с координатором Саратовского регионального отделения партии ЛДПР Дмитрием Пьяных. В продолжение пресс-конференции Дмитрий Пьяных ответил на вопросы касательно приближающихся выборов главы региона.

— Как вы оцениваете свои шансы в губернаторских выборах против потенциальных соперников? —вопрос из зала.

— Определенно, будет сложно. Это связано как с социальной-экономической обстановкой в стране, так и с политической.

Двое известных кандидатов - Александр Анидалов и Роман Бусаргин - оба молодые, активные, знающие что сказать, хоть и отличающееся кардинально.

Анидалов - это политик, он явно знает что делает, хотя некоторые его поступки и вводят в ступор, особенно в последнее время. Если говорите о Бусаргине - это хозяйственник. Знаете, хоть и не люблю клише, но это тот человек, который погружен в экономику, в жилищно-коммунальное хозяйство, в сельское хозяйство.

Как по мне, на посту губернатора, надо быть и хозяйственником, и политиком. И такие люди есть в ЛДПР. Я не только о себе сейчас, есть у нас опыт других областей. Практика работы губернатором в Смоленской области, Владимирской области, Хабаровского края показывает, как сочетая все хорошее из разных программ, можно построить результат.

В истории нашей страны было много хорошего. Как в Российской Империи, так и в СССР, и в Российской Федерации много хорошего. Мы должны не отрицать свою историю, а готовы признавать и брать это лучшее отовсюду. Обязательно в случае избрания представителя ЛДПР на выборах губернатора мы пригласим представителей «Единой России» и КПРФ к работе в совместном правительстве. Считаем, что можно иди только таким путем.

Мы не хотим быть чисто «технической» оппозицией. Мы работаем всегда на результат — завершил свой ответ Пьяных.

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