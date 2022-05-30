Фото: СУ СК по Саратовской области

Тело пропавшего без вести мужчины обнаружили в Энгельсском районе. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Вчера вечером, 29 мая, в селе Шумейка Энгельсского района на берегу реки обнаружено тело 63-летнего мужчины, который ранее был объявлен пропавшим без вести. Труп был обнаружен на берегу реке Малая Каюковка. Телесных повреждений при внешнем осмотре не обнаружено.

Назначена судмедэкспертиза.

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