Роман Бусаргин ведет совещание

Роман Бусаргин: бассейн в Энгельсе должен начать принимать детей в ближайшее время. Врио губернатора области высказался на эту тему в своем телеграм-канале.

Роман Бусаргин рассказал, что в 2021 году в Энгельсе завершили возведение бассейна в 32-й школе. Объект был сложный, на его строительство из областного бюджета выделяли десятки миллионов рублей, однако после открытия бассейн на деле детей не принимает.

— Потребовал от министра молодежной политики и спорта Романа Грибова в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и предоставить график, когда бассейн станет доступным для жителей, -сообщает врио главы Саратовской области.

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