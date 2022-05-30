Фото: Дмитрий Владимиров

Дмитрий Пьяных: КПРФ набрали голоса на обмане. Такое мнение координатор Саратовского регионального отделения партии ЛДПР высказал на сегодняшней встрече в пресс-центре «КП-Саратов» .

Сегодня, 30 мая, в пресс-центре «Комсомольской Правды-Саратов» состоялась встреча с координатором Саратовского регионального отделения партии ЛДПР Дмитрием Пьяных. Вопросы политику задавали как корреспонденты местных СМИ, так и зрители онлайн-трансляции в чате.

Отвечая на вопрос журналиста, «считает ли Пьяных КПРФ важной политической силой в регионе или после ухода Бондаренко все должно затихнуть», координатор реготделения ЛДПР сказал:

— Они набрали 20 процентов голосов. С этим нельзя не считаться, но они их набрали на обмане, обещая людям того, чего не могут выполнить. За последнее время они себя сильно дискредитировали, но политическая сила есть и по сей день, 4 депутата областной думы, 2 депутата городской думы - их представители.

КПРФ сами поработали над снижением своего рейтинга, и мы этим воспользуемся. Знаете, самый главный рейтинг - это выборы. Он показывает реальное отношение. Если ты довел избирателя до участка и он поставил галочку - ты молодец, — прокомментировал Пьяных.

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