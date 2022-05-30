Фото: Министерство образования

Сегодня выпускники школ Саратовской области пишут ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования области.

Сегодня, 30 мая, в Саратовской области проходит единый государственный экзамен по русскому языку. В экзамене участие принимают 7,1 тыс человек, что на три тысячи меньше в сравнении с показателями прошлого года.

На экзаменационную работу школьникам выделено три с половиной часа (210 минут).

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