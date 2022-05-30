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Происшествия30 мая 2022 8:13

В Саратове мужчина проник ночью в колледж ради мобильного телефона

Рогсвардейцы задержали 38-летнего ранее судимого мужчину по горячим следам
Евгений Бадиков
Кадры из социальных сетей

Кадры из социальных сетей

В Саратове мужчина проник ночью в колледж ради мобильного телефона. Об этом сообщает УМВД по Саратову.

На минувших выходных в дежурную часть полиции поступил звонок от 48-летней женщины, работающей в одном из саратовских колледжей. По словам потерпевшей, в три ночи неизвестный мужчина разбил стекло входной двери учебного заведения и проник в здание. Встретив женщину, мужчина угрожал ей кирпичом и забрал мобильный телефон.

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали и доставили в отдел 38-летнего ранее судимого гражданина. Телефон был изъят.

Возбуждено уголовное дело.

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