Саратовцы стали богаче?
Саратовские семьи стали «потенциально богаче» за год, к такому выводу пришли эксперты РИА Новостей.
Аналитики составили рейтинг российских регионов по благосостоянию семей. Они подсчитали потенциально возможный остаток денег у среднестатистической семьи с одним или двумя детьми после минимальных расходов. Данные предоставлены на 2021 год.
По версии экспертов после всех необходимых платежей у саратовской семьи с двумя детьми остается 25 454 рублей, а у семьи с одним ребенком – 36 770 рублей. Напомним, что средняя зарплата в регионе составляет 40 803 рубля 40 копеек.
Стоит отметить, что в 2020-м регион был ниже в рейтинге и занимал 50-е место по стране. У саратовских семей с двумя и одним ребенком оставалось соответственно 21 393 и 33 386 рублей.
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