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Экономика30 мая 2022 7:47

Саратовские семьи стали «потенциально богаче» за год

Эксперты посчитали остаток их средств после всех платежей за месяц
Наталия Калинина
Саратовцы стали богаче?

Саратовцы стали богаче?

Саратовские семьи стали «потенциально богаче» за год, к такому выводу пришли эксперты РИА Новостей.

Аналитики составили рейтинг российских регионов по благосостоянию семей. Они подсчитали потенциально возможный остаток денег у среднестатистической семьи с одним или двумя детьми после минимальных расходов. Данные предоставлены на 2021 год.

По версии экспертов после всех необходимых платежей у саратовской семьи с двумя детьми остается 25 454 рублей, а у семьи с одним ребенком – 36 770 рублей. Напомним, что средняя зарплата в регионе составляет 40 803 рубля 40 копеек.

Стоит отметить, что в 2020-м регион был ниже в рейтинге и занимал 50-е место по стране. У саратовских семей с двумя и одним ребенком оставалось соответственно 21 393 и 33 386 рублей.

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