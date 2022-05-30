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Происшествия30 мая 2022 7:42

В ДТП в Заводском районе пострадала женщина 53 лет

Жительница Саратова находилась на пассажирском месте в столкнувшейся иномарке
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В ДТП в Заводском районе пострадала женщина 53 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 29 мая, в 15:30 в Заводском районе Саратова произошло ДТП с участием двух автомобилей. По данным ведомства, напротив д.2 по Верхнему Александровскому проезду столкнулись ВАЗ-21099 под управлением мужчины 26 лет и Ravon R4 c 31-летней женщиной за рулем.

В результате столкновения пассажирка иномарки, женщина 53 лет госпитализирована в медицинское учреждение.

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