Фото: ГИБДД
За выходные дни в Саратовской области поймали 87 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.
Традиционно в конце недели сотрудники ГИБДД проводят рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей. На минувшей неделе работниками ведомства пресечены 2498 правонарушений, среди них выявили 87 нетрезвых водителей.
В отношении 45 составлены административные протоколы о нетрезвой езде. 30 нарушителей отказались проходить медосвидетельствование и так же получили протоколы, согласно КоАП.
12 автомобилистов сели за руль пьяными повторно.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.