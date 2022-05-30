Фото: ГИБДД

За выходные дни в Саратовской области поймали 87 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Традиционно в конце недели сотрудники ГИБДД проводят рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей. На минувшей неделе работниками ведомства пресечены 2498 правонарушений, среди них выявили 87 нетрезвых водителей.

В отношении 45 составлены административные протоколы о нетрезвой езде. 30 нарушителей отказались проходить медосвидетельствование и так же получили протоколы, согласно КоАП.

12 автомобилистов сели за руль пьяными повторно.

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