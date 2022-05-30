Максюта «смыл» обидчика в поезде.

Саратовский силач и общественник Вячеслав Максюта выложил ролик с шуточной потасовкой в поезде после игры в шахматы. Об этом он рассказал своим подписчика в социальных сетях.

- Обратная дорога из Севастополя была более веселой. Выдохнули после утомительной рабочей поездки, где было множество встреч и переговоров, и теперь есть возможность повеселиться. Мой друг - секретарь Союза Писателей России Михаил Кильдяшов, чуть было не побил меня за моё несогласие с его правилами игры в шахматы, - написал Максюта.

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