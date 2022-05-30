На сегодня, 30 мая, в Саратовской области еще 108 человек заразились коронавирусом. Всего зарегистрировано 252 365 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 245 175 человек, за сутки — 187. В стационарах остаются 360 человек, на амбулаторном лечении — 971.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 16;
- 7-14 лет — 7;
- 15-17 лет — 2;
- 18-29 лет — 8;
- 30-49 лет — 26;
- 50-64 лет — 24;
- 65 и старше — 25.
С пневмонией поступили два человека, с признаками ОРВИ — 106.
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