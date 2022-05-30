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Общество30 мая 2022 6:13

В Саратове отключили воду в районе площади Петра Первого

Наталия Калинина

Сегодня, 30 мая, в Саратове отключили воду возле площади Петра Первого. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ремонтные работы ведутся на водопроводе по адресу Большая Затонская – улица Соколовая. На время проведения работ прекращена подача холодной воды абонентам улиц: Хвесина от Фильтровой до Соколовой; Соколовая от Хвесина до Большой Затонской; Большая Затонская от Соколовой до площади Петра I.

Восстановить подачу воды планируется к 17.00.

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