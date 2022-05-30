Трамвай 3 маршрута

Сегодня утром в Саратове встали самые популярные трамваи. Об этом сообщает официальная страница «Саратовский городской электрический транспорт» в социальных сетях.

Сегодняшним утром, 30 мая, саратовцы испытывали проблемы по дороге на работу. В 7:58 встали первый раз трамваи третьего маршрута, в 8:33 движение удалость возобновить. Маршрут №11 не ходил с 8:26, сломался пантограф. Движение восстановили к 9:34. И наконец, в 8:53 авария на перекрестке Рахова и Вавилова парализовали движение трамваев №№3, 9, 10, 11. Движение восстановили к 9:34.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.