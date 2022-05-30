В Саратовской области начался всеармейский конкурс «Мастера артиллерийского огня-2022»

Старт соревнований

В Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш стартовал всеармейский этап конкурса Армейских международных игр «Мастера артиллерийского огня - 2022».

В соревнованиях участвуют расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» от Центрального военного округа и Михайловской военной артиллерийской академии. Им необходимо поразить мишени на время, в том числе и в ночное время. Участники будут стрелять из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Всего свое мастерство покажут 50 военнослужащих, задействовано около 15 единиц спецтехники.

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