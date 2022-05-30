Вячеслав Володин

Володин поручил заняться благоустройством Сенного рынка. Об этом стало известно из телеграм-канала его сторонников.

— Надо обязательно будет заехать и посмотреть территорию вокруг Сенного рынка. Потому что так же как, помните, вокруг Крытого рынка мы занимались этим, осмотрев территорию, начали ее благоустраивать и сейчас это все завершено, работы выполнены, в ближайшие 2 месяца выйдем уже к Астраханской. А вокруг Сенного – вы там видите, такое безобразие с позиции того, что благоустройства никакого нет, - высказался спикер Госдумы.

По мнению Вячеслава Викторовича, собственники должны принимать участие в реконструкции рынка и облагораживать свои участки сами. Город тогда получит еще одно место притяжения, куда люди будут приходить не только за покупками, но и отдохнуть.

— Мы за счет того, что у нас с вами благотворительные проекты реализуются, обустраиваем территорию, а там сидят те, кто думает о своем кармане. Поэтому правильно было бы им, учитывая, что меняется город, чтобы они больше уже думали не только о своем кармане, а о жителях, – отметил Володин.

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