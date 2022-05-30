Фото: Архив КП

В Балаково мужчина погиб во время пожара в девятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сегодня утром, 30 мая, в девятиэтажном доме загорелась квартира на первом этаже. Семья из четырех человек почувствовала запах дыма и эвакуировались из квартиры. 40-летний глава семьи вернулся внутрь за личными вещами.

Прибывшие по вызову два пожарных расчета обнаружили мужчину внутри помещения и передали медикам, но мужчина скончался.

Пожар ликвидирован, причины уточняются.

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