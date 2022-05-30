Фото: Лиза Алерт

Пропавшая пенсионерка из Балаково нашлась за ночь. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Вчера, 29 мая, 70-летняя пенсионерка Валентина Репашина вышла из дома и пропала. В районе 23:00 поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил пост о пропаже пожилой женщины.

В скором времени, сегодня ночью, 30 мая, волонтеры отряда сообщили, что местонахождение женщины установлено.

Волонтеры отряда благодарят всех за помощь в поисках.

Сегодня, 30 мая, поисковый «Лиза Алерт» ждет новичков на собрании, где расскажут о работе отряда и методиках поиска. Встреча состоится в 19:00. За более подробной информацией обращайтесь в соцсети волонтеров.

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