Медленными шагами в Саратов приходит лето Фото: Евгений Бадиков

Первый день недели обещает быть теплым и дождливым в Саратовской области. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС.

Сегодня, 30 мая, в Саратове температура колеблется от +12 с утра до +19 после обеда. Утренний дождь сменится небольшой облачностью в течение дня. Северо-восточный ветер дует со скоростью 2 – 4 м/с и отдельными порывами до 8 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Северные и северо-восточные ветра достигнут скорости 5-6 м/с с редкими порывами до 11м/с. Температура утром колеблется от 8 до 13 градусов, а днем доходит до 26 градусов.

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