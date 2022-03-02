Олег Костин официально назначен зампредом правительства Саратовской области

Олег Костин

Губернатор Радаева официально назначил министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина на должность заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра здравоохранения области. Постановление датировано 28 февраля, в тот же день кандидатуру Костина одобрили депутаты облдумы.

Произошло перераспределение полномочий между зампредами областного правительства.

Костину досталось кураторство министерств здравоохранения, труда и соцзащиты.

Помимо этого он отвечает за взаимодействие правительства с Государственной инспекцией труда, Роспотребнадзором, Фондом социального страхования, ТФОМСом, Росздравнадзором.

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