Олег Костин официально назначен зампредом правительства Саратовской области

Олег Костин
Губернатор Радаева официально назначил министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина на должность заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра здравоохранения области. Постановление датировано 28 февраля, в тот же день кандидатуру Костина одобрили депутаты облдумы.
Произошло перераспределение полномочий между зампредами областного правительства.
Костину досталось кураторство министерств здравоохранения, труда и соцзащиты.
Помимо этого он отвечает за взаимодействие правительства с Государственной инспекцией труда, Роспотребнадзором, Фондом социального страхования, ТФОМСом, Росздравнадзором.
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