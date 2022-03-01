В Саратовской области коронавирусом чаще стали болеть младенцы. Об этом сегодня, 1 марта, заявила глава регионального Роспотрабнадзора Ольга Кожанова на брифинге.

Количество заболевших снижается во всех возрастных группах кроме младенцев. Саратовцы старше 65 стали болеть коронавирусом реже: минус 97 случаев за неделю. То же самое с детьми: 2595 случаев, что на 185 случаев меньше, чем за предыдущую неделю.

Исключение составляют младенцы. За прошедшую неделю дети до года на 122 случая чаще заражались коронавирусом.

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