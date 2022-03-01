Фото: ГУ МЧС - Саратов

Вчера, 28 февраля, житель Балашовского района развел дома костер и спалил жилище. Об этом сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

Пожар произошел в 16:30 в селе Репное. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Пионерской. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Деревянный дом полностью сгорел.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: хозяин развел огонь, чтобы погреться. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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