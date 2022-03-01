В Саратове восьми охранникам платили зарплату ниже МРОТ. Об этом сообщает трудовая инспекция.

Восемь охранников получали заработную плату ниже МРОТ, а работали больше. Гострудинспекция обнаружила это в ходе проверки в ООО ЧОП «Региональный центр безопасности» в Саратове.

Теперь организацию привлекут к ответственности, а работники были восстановлены в правах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.