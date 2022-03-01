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Общество1 марта 2022 7:11

В Саратове восьми охранникам платили зарплату ниже МРОТ

Наталия Калинина
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В Саратове восьми охранникам платили зарплату ниже МРОТ. Об этом сообщает трудовая инспекция.

Восемь охранников получали заработную плату ниже МРОТ, а работали больше. Гострудинспекция обнаружила это в ходе проверки в ООО ЧОП «Региональный центр безопасности» в Саратове.

Теперь организацию привлекут к ответственности, а работники были восстановлены в правах.

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