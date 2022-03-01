Радаев поручил определить наказание для виновных в аварии на электросетях Ленинского района

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Губернатор Валерий Радаев 1 марта на совещании с зампредами поручил Александру Соловьеву провести анализ причин и хода устранения аварии на электросетях в Ленинском районе Саратова. Напомним, на прошедшей неделе тысячи саратовцев оставались без света и водоснабжения более суток.

- Соловьеву поручено сделать выводы по взаимодействию структур, срокам устранения аварии, а, в случае выявления фактов превышения времени, – представить предложения по мерам наказания ответственных лиц, - сообщили в пресс-службе губернатора.

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