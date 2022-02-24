Энергетики назвали время восстановления электроснабжения в Саратове

Зимняя сказка в Саратове сопровождается отключениями электроэнергии, а вместе с этим - тепла и водоснабжения
Сегодня, 24 февраля, энергетики заявили, что до 15.00 восстановят электроснабжение в Саратове полностью. Об этом они сообщили на заседании оперативного штаба.
Напомним, часть Ленинского района уже вторые сутки сидит без электричества из-за аварии. Некоторые люди остались без воды и отопления.
Обратиться за консультацией по поводу ситуации в Ленинском районе можно по телефонам других территориальных пунктов ЕДДС:
Волжский - 659-695
Заводской - 659-871
Кировский - 659-872
Октябрьский - 659-874
Фрунзенский - 659-876
Это связано с тем, что наблюдаются перегрузки телефонных линий центрального пункта ЕДДС и Ленинского района из-за количества звонков от жителей.
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