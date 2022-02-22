В Саратовкой области определили предметы для сдачи на ЕГЭ-2022. Сдавать его в регионе записались в этом году более 10,5 тысяч человек, в том числе 9671 выпускник текущего года и 835 выпускников прошлых лет, о чем сообщает министерство образования области.

ЕГЭ по русскому языку планирует сдавать 9929 жителей региона, а профильную математику 4943 человека, базовую математику – 4886 участников.

Из предметов по выбору самым популярным оказалось обществознание, на которое записались более 5,5 тысяч человек. На ЕГЭ по биологии зарегистрировался 2121 человек, физику 2088 предпочли участников.

ЕГЭ по информатике и ИКТ планируют сдавать – 1774 человека, что почти на 550 больше, чем в 2021 году. На историю записались 1988 добровольцев, на химию – 1307 человек, а на литературу и географию – 676 и 505 участников соответственно.

Английский язык будут сдавать 979 человек, немецкий – всего 23 человека, французский – 13, а китайский один.

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