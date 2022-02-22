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Общество22 февраля 2022 9:31

В Саратовской области ищут худощавого алтайца с татуировками

Молодой человек пропал две недели назад
Наталия Калинина
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Фото: Лиза Алерт Саратов

Фото: Лиза Алерт Саратов

В Саратовской области ищут худощавого алтайца с татуировками, об этом сообщает региональное отделение «Лиза Алерт».

Пропал 26-летний Александр Березовиков из города Заринск в Алтайском крае. Его ищут с 6 февраля 2022 года. Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и короткая стрижка.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 913 218 36 81 инфорг Горная Диана.

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