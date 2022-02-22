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Политика22 февраля 2022 8:03

Радаев заявил, что признание Донецкой и Луганской ремпублик для него - долгожданный шаг

Источник:kp.ru
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Валерий Радаев

Валерий Радаев

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев высказался о признании Донецкой и Луганской республик.

- Указ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик - долгожданный шаг. В течение 8 лет мы искренне переживали за братский народ.

Решение Президента поможет укрепить суверенитет дружественных территорий, защитит права и свободы жителей Донбасса. Нас объединяют многовековые традиции, история, язык.

Саратовская область приняла женщин и детей из Донецка и Луганска. Мы сделаем всё, чтобы здесь они чувствовали себя как дома, - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.