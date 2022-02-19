Роман Бусаргин
В Саратове открылся оперштаб для помощи беженцам из ДНР и ЛНР, об этом сегодня, 19 февраля, написал в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.
- В регионе заработал оперативный штаб по оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Его я возглавил лично, - сообщил председатель правительства.
Секретарем штаба назначен начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. В него также вошли правоохранители, руководители профильных структур Правительства области и представители экстренных служб.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.