«Автодор» обыграл в гостях «Нижний Новгород»

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Матч в Нижнем Новгороде у саратовского баскетбольного «Автодора» сложился удачно. Итоговый счет игры 83:70 в пользу гостей.

Проиграв две из первых трех частей игры, в финальной четверти саратовская команда дала забить хозяевам лишь четыре мяча, а сама наколотила 25.

Следующая игра пройдет для «Автодора» 7 марта на домашнем паркете в Саратове против принципиального соперника – московского ЦСКА.

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