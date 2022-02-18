В Саратове пройдут традиционные ярмарки «выходного дня»

В Саратове в субботу 19 февраля всех приглашают на ярмарки выходного дня. В городе будут работать три площадки.

Торговля на Театральной площади, на сельхозрынке в поселке Юбилейный и в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская начнется в 8:00.

Торговать по данным регионального минсельхоза будут мясом и молочными продуктами, будут колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, рыба, яйца, мед, макаронные и кондитерские изделия.

Завершится торговля к 16.00.

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