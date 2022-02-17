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Происшествия17 февраля 2022 13:46

В районе Екатериновки сгорел автомобиль «скорой»

Чудом никто не пострадал
Наталия Калинина
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Сгорела машина

Сгорела машина

Сегодня, 17 февраля, в районе поселка Екатериновка загорелся автомобиль «скорой». Об этом сообщил минздрав Саратовской области.

Возгорание произошло около 15:00 на автотрассе примерно в 13 километрах от Екатериновки. Сгорел автомобиль «скорой» из местной районной больницы. Транспорт следовал на базу без пациента, когда из-под приборной панели внезапно повалил дым с языками пламени.

Медики успели выбежать и вызвали пожарных. Никто не пострадал. Специалисты приехали и потушили пожар, теперь для Екатериновской РБ ищут новую машину.

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