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Здоровье17 февраля 2022 10:49

Переезд в новую инфекционную больницу в Саратове начнется при спаде заболеваемости

Специалисты прогнозируют его через две недели
Наталия Калинина
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Переезд в новую инфекционную больницу в Саратове начнется при спаде заболеваемости. Об этом на брифинге сегодня, 18 февраля, заявил замглавы регионального минздрава Денис Грайфер.

По словам представителя ведомства, сейчас идет активное освоение новой больницы. И через две недели, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, туда начнется переезд заболевших.

В новой инфекционной больнице сейчас занято 230 из 425 коек. Еще 290 пациентов в перинатальном центре, который переоборудован под инфекционную больницу.

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