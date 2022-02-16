Карина Щербакова проработала в комитете мэрии Саратова по культуре всего 11 дней. В администрации подтвердили, что чиновница ушла с поста.

И.о. председателя комитета администрации Саратова по культуре Карина Щербакова оставила свою должность. Она написала заявление по собственному желанию и должна доработать до следующей недели.

Напомним, на новую должность ее назначили 4 февраля.

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