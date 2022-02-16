В Саратовской области еще 2 303 жителя заразились коронавирусом

На сегодня, 16 февраля, еще 2 303 жителя заразились коронавирусом. Всего обнаружено 171 997 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 135 914 человек, за сутки — 981. В стационарах остаются 2 162 человека, на амбулаторном лечении пребывают еще 28 616.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 69;
- 7-14 лет — 117;
- 15-17 лет — 46;
- 18-29 лет — 299;
- 30-49 лет — 829;
- 50-64 лет — 602;
- 65 и старше — 341.
С пневмонией поступили 92 человека, с признаками ОРВИ — 2206, пятеро переносят болезнь без симптомов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.