В Саратовской области еще 2 303 жителя заразились коронавирусом

На сегодня, 16 февраля, еще 2 303 жителя заразились коронавирусом. Всего обнаружено 171 997 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 135 914 человек, за сутки — 981. В стационарах остаются 2 162 человека, на амбулаторном лечении пребывают еще 28 616.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 69;

- 7-14 лет — 117;

- 15-17 лет — 46;

- 18-29 лет — 299;

- 30-49 лет — 829;

- 50-64 лет — 602;

- 65 и старше — 341.

С пневмонией поступили 92 человека, с признаками ОРВИ — 2206, пятеро переносят болезнь без симптомов.

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