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Общество15 февраля 2022 6:21

Центробанк предложил полугодовые каникулы по любым потребительским кредитам

Пользоваться предложением планируется 1 раз для каждого кредита
Наталия Калинина
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Каникулы для россиян?

Каникулы для россиян?

сегодня, 15 февраля, сообщает издание «Известия» со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаила Мамута.

Банк России предложил рассмотреть возможность предоставления кредитных каникул на полгода на все потребительские кредиты и проработать механизм их реализации.

Каникулы предназначены для россиян, чьи доходы снизились. Они планируются по той же схеме, что и ипотечные каникулы. По задумке авторов проекта, воспользоваться такими каникулами можно будет один раз для каждого из кредитов.

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