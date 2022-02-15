Центробанк предложил полугодовые каникулы по любым потребительским кредитам

Каникулы для россиян?

сегодня, 15 февраля, сообщает издание «Известия» со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаила Мамута.

Банк России предложил рассмотреть возможность предоставления кредитных каникул на полгода на все потребительские кредиты и проработать механизм их реализации.

Каникулы предназначены для россиян, чьи доходы снизились. Они планируются по той же схеме, что и ипотечные каникулы. По задумке авторов проекта, воспользоваться такими каникулами можно будет один раз для каждого из кредитов.

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