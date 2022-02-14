«Автодор» обыграл датский «Баккен Беарз» и вышел в плей-офф Кубка Фиба-Европа

В Саратове баскетбольный «Автодор» 14 февраля уверенно обыграл датский «Баккен Беарз» в матче 4-го тура Группы «L» 2-го раунда Кубка ФИБА-Европа.

Игра завершилась со счетом 102:79 в пользу саратовской команды, и это позволило «Автодору» занять первое место в своей группе.

Команда вышла в плей-офф Кубка Фиба-Европа-2021/2022.

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